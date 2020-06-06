Кевин Дюрант не вернется на паркет, несмотря на возобновление сезона

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант заявил, что не вернется на паркет после возобновления сезона-2019/20 в НБА. В финальной серии прошлого сезона 31-летний американец, выступая за «Голден Стейт», заработал разрыв ахиллова сухожилия.

— Мой сезон закончен, — приводит The Undefeated слова Дюранта. — Я не планирую играть. Когда я травмировался прошлым летом, было принято решение дождаться начала следующего сезона. Не собирался играть в этом году.

Ранее стало известно, что НБА возобновит приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон с участием 22 команд.