Кевин Дюрант не сыграет в четвертом матче финальной серии

Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Кевин Дюрант не примет участия в четвертом матче финальной серии НБА с "Торонто Рэпторз". Он продолжает восстанавливаться после растяжения голени.

- Я надеялся, что сегодня будет день, когда он вернется на паркет. Но это не будет сегодня,– цитирует ESPN главного тренера "воинов" Стива Керра.

Ранее стало известно, что атакующий защитник Клэй Томпсон, пропустивший третий матч, сможет принять участие в четвертом. Он состоится в Окленде 8 июня. После трёх встреч лидирует канадская команда – 2-1.