Кевин Дюрант: «Хотел бы поиграть в «Барселоне» в конце карьеры»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант рассказал о том, что мечтает под занавес карьеры поиграть в Европе. Известный баскетболист сейчас продолжает восстанавливаться после операции на ахилловом сухожилии.

— Я хочу выступать за границей в своем последнем сезоне, — цитирует Bleacher Report Дюранта. — Хотел бы поиграть в «Барселоне». Она играет во второй по силе лиге в мире, матчи выглядят интересно. Матчи Евролиги тоже смотрятся интересно. Хотя это только мои рассуждения, когда я сижу дома перед телевизором. Не знаю, получится ли у меня это реализовать. Но опыт был бы интересным.