Кевин Дюрант: "Болельщики "Оклахомы" оскорбляли меня два часа, но в итоге все равно вернулись к своей обычной жизни"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант подчеркнул, что держит обиды на болельщиков "Оклахома-Сити". 28-летний баскетболист покинул "Тандер" этим летом и столкнулся к крайне агрессивной реакцией фанатов во время выездных матчей со своей бывшей командой.

– У людей получилась возможность развлечь себя на протяжении двух часов их жизней, – цитирует The Vertical Дюранта. – После игры они пошли домой, легли спать, а на следующий день отправились на работу. Вот и все. Я не воспринимаю это как личную обиду. Я не ненавижу никого из тех, кто присутствовал в тот день на арене.

Все это часть индустрии развлечений, а не вопрос жизни и смерти. Я не собираюсь пробираться в дома этих людей, чтобы отомстить. Уверен, в жизни большей части из них ничего не изменилось после моего ухода из "Оклахомы". Они обзывали меня на протяжении пары часов игры, а потом вернулись к своей обычной жизни. Я не в обиде.