Керр заявил, что испытывает странные чувства после пятого матча с "Торонто"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр поделился эмоциями после победы в пятом матче финальной серии НБА с "Торонто"​ (106:105, 2-3).

– Я просто сказал команде, что я не знаю, что сказать, – цитирует Керра ESPN. – С одной стороны, я так горжусь ими – просто удивительная самоотдача и мужество, которые они показали. А с другой стороны, я просто опустошен из-за травмы Дюранта. Мы все сейчас испытываем странное чувство. Невероятная победа и ужасная потеря одновременно.

По ходу матча форвард гостей Кевин Дюрант получил травму. Американец покинул площадку во второй четверти и не смог вернуться в игру. Сообщается, что у Дюранта повреждение ахилла.

Шестой матч финальной серии плей-офф НБА состоится 14 июня в Окленде. Начало – в 4.00 по московскому времени.

"Голден Стэйт" обыграл "Торонто" и спасся от поражения в финальной серии НБА // Дюрант получил травму в матче с "Торонто" и отправился в раздевалку. Видео