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Керр может возглавить сборную США

04:50
Стив Керр. Фото Instagram
Стив Керр. Фото Instagram
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр возглавит сборную США перед Олимпийскими играми-2024. Как сообщает инсайдер Марк Стейн на своем сайте, 56-летний американский специалист является фаворитом в борьбе за этот пост.

После Олимпийских игр в Токио тренерский штаб сборной США покинул Грегг Попович. С ним американцы завоевали золотые олимпийские медали. При этом Керр был ассистентом Поповича.

Напомним, Стив Керр тренирует «Голден Стэйт» с 2014 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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