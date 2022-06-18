Кенни Эткинсон отказался возглавить «Шарлотт»

Ассистент тренера в «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон принял решение отказаться от должности главного тренера «Шарлотт», утверждает ESPN.

Эткинсон работает в тренерском штабе Стива Керра в «Голден Стэйт» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он стал с этой командой чемпионом НБА.

В апреле «Шарлотт» уволили Джеймса Боррего, который работал с командой в течение четырех сезонов. Под его руководством команда одержала 138 побед и потерпела 163 поражения.

Напомним, с 2016 по 2020 год Эткинсон возглавлял «Бруклин».