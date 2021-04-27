Кэннеди пропустит остаток сезона после операции

Разыгрывающий защитник «Орландо» Девин Кэннеди успешно перенес операцию на правой лодыжке. 24-летний американец избежал перелома. Игрок получил вывих и серьезное растяжение связок голеностопного сустава. Остаток сезона он пропустит.

Напомним, Кэннеди травмировался в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы». С паркета игрока унесли на носилках.