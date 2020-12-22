Кеннард получит 56 миллионов по новому контракту с «Клипперс»

Защитник «Клипперс» Люк Кеннард подпишет с клубом новый четырехлетний контракт на сумму 56 миллионов долларов, информирует ESPN. Кроме того, 24-летний баскетболист сможет заработать еще 8 миллионов в качестве бонусов.

Кеннард был выбран «Детройт Пистонс» на драфте НБА 2017 года под общим 12-м номером.

В «Клипперс» он перешел 19 ноября 2020 года. В прошлом сезоне Кеннард провел 28 матчей и в среднем за игру набирал по 15,8 очка, 4,1 передачи и 3,5 подбора.