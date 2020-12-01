Казинс стал игроком «Хьюстона»

«Хьюстон» на своем официальном сайте объявил о переходе свободного агента Демаркуса Казинса. Детали сделки с центровым не разглашаются. По неофициальной информации, он подписал годичный негарантированный контракт.

30-летний Казинс — четырехкратный участник Матча всех звезд НБА и олимпийский чемпион в составе сборной США. Прошлым летом баскетболист подписал контракт с «Лейкерс», но был отчислен из команды в феврале 2020 года, не проведя за команду ни одного матча из-за разрыва крестообразных связок.