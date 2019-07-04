Казинс и Макги не подписывают контракты, ожидая решение Леонарда

Центровые Демаркус Казинс и Джавейл Макги, находящиеся в статусе свободных агентов, не подпишут контракты с новыми клубами до тех пор, пока Кавай Леонард не определится, где продолжит карьеру, сообщает The Detroit Free Press. У него есть варианты с "Торонто", "Лейкерс" и "Клипперс".

Центровые хотели бы оказаться в тех командах, в которых получат достойное игровое время и заработную плату. Они осознают изменение расклада сил в лиге.

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