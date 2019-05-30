Казинс готов сыграть в финале НБА с "Торонто"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр подтвердил, что центровой Демаркус Казинс готов принять участие в финальной серии НБА против "Торонто", сообщает ESPN.
Баскетболист получил травму во втором матче серии 1/8 финала с "Клипперс". Ожидалось, что 28-летний американец выбыл до конца сезона.
В регулярном чемпионате НБА Казинс в среднем за игру набирал 16,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.
Steve Kerr announced Boogie will be active for Game 1 of the #NBAFinals pic.twitter.com/cvj3KAQBgE— ESPN (@espn) 30 мая 2019 г.
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