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Каждому болельщику матча «Торонто» — «Нью-Орлеан» подарили копию чемпионского перстня

08:38
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Каждый болельщик, который посетивший стартовый матч нового сезона НБА между «Торонто» и «Нью-Орлеаном» (130:122) получил точную копию чемпионского перстня. Соответствующим видео поделился TheScore в Twitter.

Перед началом этого матча состоялась церемония вручения чемпионских перстней игрокам «Торонто» за победу в сезоне-2018/19.

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