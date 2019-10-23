Каждый болельщик, который посетивший стартовый матч нового сезона НБА между «Торонто» и «Нью-Орлеаном» (130:122) получил точную копию чемпионского перстня. Соответствующим видео поделился TheScore в Twitter.

Перед началом этого матча состоялась церемония вручения чемпионских перстней игрокам «Торонто» за победу в сезоне-2018/19.

Every fan at the Raptors game tonight will get a replica championship ring. ??



(?: IG/lloydjulian) pic.twitter.com/Xzb4V7pdCF — theScore (@theScore) October 22, 2019

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