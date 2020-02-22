Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона из-за операции на плече

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона-2019/20 из-за операции на правом плече, сообщает ESPN.

По информации источника, Ирвинг принял это решение после того, как посетил специалиста. Ранее баскетболист пропустил 26 матчей регулярного чемпионата из-за проблем с плечом, но вернулся на паркет в январе и усугубил повреждение.

В сезоне-2019/20 Ирвинг провел за «Бруклин» 20 матчей, набирая 27,4 очка, 6,4 передачи и 5,2 подбора в среднем за игру.