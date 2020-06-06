Кайри Ирвинг пропустит остаток сезона-2019/20

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не выйдет на площадку после возобновления сезона 2019/20 в НБА, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, баскетболист может присоединиться к команде, но только в качестве незаявленного игрока для поддержки партнеров по «Бруклину». В марте Ирвинг перенес операцию на плече, из-за которой должен был пропустить остаток сезона, однако в связи с паузой из-за коронавируса появлялась информация о том, что спортсмен может успеть вернуться на паркет.

Ранее форвард «Нетс» Кевин Дюрант заявил, что также не будет играть в этом сезоне.