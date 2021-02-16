Кайри Ирвинг пропустит матч с «Финиксом» из-за травмы

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг не сыграет в матче регулярного чемпионата НБА против «Финикса» в связи с травмой, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа 16 февраля. У баскетболиста небольшое напряжение мышц поясницы.

Nets" Kyrie Irving is out tonight vs. Phoenix due to lower back tightness. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021

Ранее стало известно, что за «Нетс» в этом матче также не сыграет Кевин Дюрант. Матч «Финикс» — «Бруклин» состоится 17 февраля. Начало в 06.30 по московскому времени.