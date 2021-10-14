Кайри Ирвинг: «Я решил не вакцинироваться от коронавируса, прошу уважать это решение»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил уважать его решение не вакцинироваться от коронавируса.
«Я понимаю, что у этого решения есть финансовые последствия, я не хочу этого. Но реальность такова, что для того чтобы быть с командой в Нью-Йорке, мне нужно вакцинироваться. Я принял решение не вакцинироваться и прошу уважать это решение. Я продолжу тренироваться, чтобы оставаться в форме и быть готовым присоединиться к одноклубникам. Дело не в политике и не в НБА. Дело в моей жизни и в том, какой выбор я принимаю лично», — приводит ESPN слова Ирвинга.
12 октября стало известно, что Ирвинг был отстранен от тренировок с «Бруклином» из-за отказа вакцинироваться, поскольку из-за этого он не может принимать участия в домашних матчах команды в Нью-Йорке в связи с запретом правительства штата. Несмотря на то что запрет не распространяется на выездные матчи, клуб принял решение не задействовать 29-летнего американца во всех играх «Нетс», пока тот не вакцинируется.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32397602/kyrie-irving-says-decision-remain-unvaccinated-being-true-feels-good-me
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