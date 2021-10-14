Кайри Ирвинг: «Я решил не вакцинироваться от коронавируса, прошу уважать это решение»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил уважать его решение не вакцинироваться от коронавируса.

«Я понимаю, что у этого решения есть финансовые последствия, я не хочу этого. Но реальность такова, что для того чтобы быть с командой в Нью-Йорке, мне нужно вакцинироваться. Я принял решение не вакцинироваться и прошу уважать это решение. Я продолжу тренироваться, чтобы оставаться в форме и быть готовым присоединиться к одноклубникам. Дело не в политике и не в НБА. Дело в моей жизни и в том, какой выбор я принимаю лично», — приводит ESPN слова Ирвинга.

12 октября стало известно, что Ирвинг был отстранен от тренировок с «Бруклином» из-за отказа вакцинироваться, поскольку из-за этого он не может принимать участия в домашних матчах команды в Нью-Йорке в связи с запретом правительства штата. Несмотря на то что запрет не распространяется на выездные матчи, клуб принял решение не задействовать 29-летнего американца во всех играх «Нетс», пока тот не вакцинируется.