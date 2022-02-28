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Отмена мандата о вакцинации в Нью-Йорке 7 марта пока не позволит Ирвингу играть в домашних матчах

Ирвинг не сможет выходить на площадку в домашних матчах в соответствии с мандатом Нью-Йорка для крупных работодателей
Карен Саркисян
Корреспондент

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг по-прежнему не сможет выходить на площадку в домашних матчах в соответствии с мандатом Нью-Йорка для крупных работодателей, сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в Twitter.

По информации источника, ослабление мандата станет первым шагом, который приведет к допуску к встречам не сделавшего прививку Ирвинга.

Отмечается, что с 7 марта разыгрывающий «Бруклина» сможет посещать домашние игры в качестве зрителя.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, город отменит мандат о вакцинации 7 марта, если показатели заболеваемости коронавирусом останутся на нынешнем уровне.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1498063916902977540
Коронавирус
БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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