Отмена мандата о вакцинации в Нью-Йорке 7 марта пока не позволит Ирвингу играть в домашних матчах

Ирвинг не сможет выходить на площадку в домашних матчах в соответствии с мандатом Нью-Йорка для крупных работодателей

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг по-прежнему не сможет выходить на площадку в домашних матчах в соответствии с мандатом Нью-Йорка для крупных работодателей, сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в Twitter.

По информации источника, ослабление мандата станет первым шагом, который приведет к допуску к встречам не сделавшего прививку Ирвинга.

Отмечается, что с 7 марта разыгрывающий «Бруклина» сможет посещать домашние игры в качестве зрителя.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, город отменит мандат о вакцинации 7 марта, если показатели заболеваемости коронавирусом останутся на нынешнем уровне.