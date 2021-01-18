Кайри Ирвинг купил дом для семьи Джорджа Флойда

Бывший игрок НБА Стивен Джексон во время подкаста Итана Томаса «The Rematch» рассказал, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг недавно купил дом для семьи Джорджа Флойда, информирует Basketball News.

Джордж Флойд — афроамериканец, убитый полицией во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Смерть Флойда вызвала волну протестов против расизма и насилия со стороны полиции против чернокожих.

Джексон был близким другом Флойда и теперь помогает воспитывать его дочь Джанну.