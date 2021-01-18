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Кайри Ирвинг купил дом для семьи Джорджа Флойда

22:08
Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports
Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports
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Бывший игрок НБА Стивен Джексон во время подкаста Итана Томаса «The Rematch» рассказал, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг недавно купил дом для семьи Джорджа Флойда, информирует Basketball News.

Джордж Флойд — афроамериканец, убитый полицией во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Смерть Флойда вызвала волну протестов против расизма и насилия со стороны полиции против чернокожих.

Джексон был близким другом Флойда и теперь помогает воспитывать его дочь Джанну.

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