Кайл Лоури: "У болельщика не было причин толкать меня и оскорблять"

Лидер "Торонто" Кайл Лоури остался доволен игрой команды в третьем матче финальной серии НБА с "Голден Стэйт" (123:109, 2-1). В то же время он отметил результат лидера "Уорриорз" Стефена Карри, который набрал 47 очков.

– Соперник потерял Томпсона, и это непременно должно было сказаться. Но Карри провел невероятный матч. Его 47 очков впечатляют, – цитирует AFP Лоури. – Мы же выполнили свою работу. Хорошо сыграли, нашли путь к победе.

Что касается моего конфликта с болельщиком. То у него не было причин толкать меня и использовать оскорбительные слова, когда я вылетел к фанатам. В нашей лиге нет места для таких людей. Надеюсь, его больше не будет на матчах НБА.