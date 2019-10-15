Кайл Лаури официально продлил контракт с «Торонто»

Защитник «Торонто» Кайл Лаури официально продлил контракт с «Рэпторз». Детали сделки не сразглашаются, информирует официальный сайт команды.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 33-летний баскетболист подпишет контракт на год, за который заработает 31 миллион долларов. Действующий контракт Лаури на 33,3 миллиона истекал летом 2020 года. После оформления сделки он останется в канадском клубе до 2021 года.

В прошедшем сезоне разыгрывающий защитник помог «Рэпторз» завоевать чемпионский титул. Он набирал 14,2 очка, 4,8 подбора и 8,7 передачи в среднем за игру.