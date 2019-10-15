Кайл Лаури официально продлил контракт с «Торонто»
17:28
Защитник «Торонто» Кайл Лаури официально продлил контракт с «Рэпторз». Детали сделки не сразглашаются, информирует официальный сайт команды.
Ранее в СМИ появлялась информация, что 33-летний баскетболист подпишет контракт на год, за который заработает 31 миллион долларов. Действующий контракт Лаури на 33,3 миллиона истекал летом 2020 года. После оформления сделки он останется в канадском клубе до 2021 года.
В прошедшем сезоне разыгрывающий защитник помог «Рэпторз» завоевать чемпионский титул. Он набирал 14,2 очка, 4,8 подбора и 8,7 передачи в среднем за игру.
Official — Home is Toronto Raptors— Toronto Raptors (@Raptors) October 15, 2019
Deets: https://t.co/wUWzZbw9pg@Klow7 | #WeTheNorth pic.twitter.com/duEep4WHXk
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