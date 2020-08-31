Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Кайл Лаури: «Баскетбол всегда имеет значение, но в нынешней ситуации он отходит на второй план»

16:36
Кайл Лаури. Фото USA Today Sports
Кайл Лаури. Фото USA Today Sports
Теги:

Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури заявил, что события последних недель, включая забастовку в НБА, сильно повлияли на игроков.

— Баскетбол всегда имеет значение, но в нынешней ситуации, в этот момент, он отходит на второй план, — цитирует Лаури ESPN. — Да, это наша работа, мы будем выходить и играть на самом высоком уровне, который только можем продемонстрировать. Оправданий быть не может, но прямо сейчас мы обязаны использовать нашу платформу. Поэтому мы все еще здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир