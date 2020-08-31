Кайл Лаури: «Баскетбол всегда имеет значение, но в нынешней ситуации он отходит на второй план»

Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури заявил, что события последних недель, включая забастовку в НБА, сильно повлияли на игроков.

— Баскетбол всегда имеет значение, но в нынешней ситуации, в этот момент, он отходит на второй план, — цитирует Лаури ESPN. — Да, это наша работа, мы будем выходить и играть на самом высоком уровне, который только можем продемонстрировать. Оправданий быть не может, но прямо сейчас мы обязаны использовать нашу платформу. Поэтому мы все еще здесь.