Кайл Кузма замечен в компании Кендалл Дженнер. Ранее она встречалась с Беном Симмонсом

Форвард "Лейкерс" Кайл Кузма был замечен на яхте у побережья Малибу в компании модели Кендалл Дженнер, сообщает Tmz Sports. Неизвестно, встречаются ли они или нет, но сделали несколько общих фотографий.

Ранее представительница семейства Кардашьян встречалась с защитником "Филадельфии" Беном Симмонсом и посещала его игры. Фанаты команды даже создали петицию с требованием не пускать Кендалл на домашние матчи клуба.

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