Кавай может остаться в "Торонто"

Форвард "Торонто" Кавай Леонард, который в межсезонье станет свободным агентом, может остаться в клубе, подписав краткосрочный контракт.
По информации инсайдера Генри Эбботта, Ленард может остаться в "Рэпторс" и подписать с клубом краткосрочный контракт.
Минувшим летом игрок перешел в "Торонто" из "Сан-Антонио" после требования обменять его.
Count on Kawhi returning to the Raptors, per TrueHoop sources, @coachthorpe. https://t.co/HnsuYluuTg pic.twitter.com/tcbvSLIzQS— Henry Abbott (@TrueHoop) 31 мая 2019 г.
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