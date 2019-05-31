Кавай может остаться в "Торонто"

Форвард "Торонто" Кавай Леонард, который в межсезонье станет свободным агентом, может остаться в клубе, подписав краткосрочный контракт.

По информации инсайдера Генри Эбботта, Ленард может остаться в "Рэпторс" и подписать с клубом краткосрочный контракт.

Минувшим летом игрок перешел в "Торонто" из "Сан-Антонио" после требования обменять его.