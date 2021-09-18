Кавай Леонард может пропустить сезон-2021/22
Форвард «Клипперс» Кавай Леонард рискует пропустить весь следующий сезон. 30-летний американец продолжает восстановление после травмы.
«На данном этапе никто не знает, сыграет ли Кавай в этом сезоне. Никто не знает. Возможно. Конечно, это возможно. Это будет зависеть от того, что скажут врачи, и что скажет Кавай», — сказал владелец «Клипперс» Стив Балмер.
Напомним, Леонард получил травму передней крестообразной связки правого колена в плей-офф прошлого сезона. Игроку была сделана операция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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