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Кавай Леонард может пропустить сезон-2021/22

05:48

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард рискует пропустить весь следующий сезон. 30-летний американец продолжает восстановление после травмы.

«На данном этапе никто не знает, сыграет ли Кавай в этом сезоне. Никто не знает. Возможно. Конечно, это возможно. Это будет зависеть от того, что скажут врачи, и что скажет Кавай», — сказал владелец «Клипперс» Стив Балмер.

Напомним, Леонард получил травму передней крестообразной связки правого колена в плей-офф прошлого сезона. Игроку была сделана операция.

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Евгений Козинов все материалы автора

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