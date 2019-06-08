Кавай Леонард затруднился ответить, что будет значить для Канады победа "Торонто" в НБА

"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105). Форвард канадской команды Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов, во время послематчевой пресс-конференции не смог ответить на вопрос о том, что будет значить для его страны возможная победа в турнире.

"Рэпторз" ведет в серии – 3-1. Следующая игра пройдет 11 июня, начало – в 04.00 (мск).

– Я не знаю, вам надо спросить у кого-то на улице, у болельщиков, наверное. Это было долгое ожидание, они должны быть очень рады, – сказал Леонард.

"Kawhi what do you think this will mean to Canada"



Kawhi: I'm really not sure, I guess you'll really have to ask somebody on the street 😂😂 pic.twitter.com/z8CcIf64Ug — Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) 8 июня 2019 г.

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