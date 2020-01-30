Кавай Леонард: «Я часто летал с пилотом Коби Брайанта, он был одним из лучших»

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард рассказал, что часто пользовался услугами пилота Ары Зобаяна, который управлял вертолетом, в котором разбился легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Я часто летал с Арой, — цитирует TMZ Леонарда. — Он был хорошим парнем, одним из лучших пилотов. Иногда он говорил: «Только что подвозил Коби, он передавал тебе привет». Ара был отличным чуваком, очень жаль о случившемся. Откажусь ли я от полетов на вертолете? Не знаю, не думал об этом, сейчас достаточно других мыслей в голове.