Кавай Леонард - самый ценный игрок финала НБА

Форвард "Торонто" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии НБА против "Голден Стэйт" (4-2). Американец набрал 732 очка в прошедшем плей-офф. По этому показателю он уступает только Леброну Джеймсу (748 очков в 2018 году) и Майклу Джордану (759 очков в 1992 году).

Леонард второй раз в истории получил эту награду. Ранее он признавался лучшим в финале 2014 года, когда выступал за "Сан-Антонио".

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