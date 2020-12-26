Кавай Леонард покинул площадку, получив удар локтем по лицу от партнера по команде

Лидер «Клипперс» Кавай Леонард был вынужден покинуть площадку в середине 4-й четверти матча с «Денвером» (121:108) после того, как получил случайный удар локтем по лицу от партнера по команде Сержа Ибаки. У игрока было сильно кровотечение.

Serge Ibaka caught Kawhi with an elbow on the way up pic.twitter.com/D8UomXD8nb — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) December 26, 2020

Степень тяжести травмы пока не уточняется.

Леонард завершил встречу с 21 очком, 7 передачами, 5 подборами и 4 перехватами.