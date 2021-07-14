Кавай Леонард перенес операцию после частичного разрыва крестообразной связки колена
Форвард «Клипперс» Кавай Леонард успешно перенес операцию после частичного разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает официальный сайт НБА.
Сроки восстановления 30-летнего американца неизвестны.
Леонард получил травму колена в четвертом матче серии второго раунда плей-офф против «Юты» и пропустил остаток плей-офф. «Клипперс» уступили «Джаз» в серии со счетом 2-4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nba.com/clippers/news/kawhi-leonard-medical-update
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