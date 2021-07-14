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Кавай Леонард перенес операцию после частичного разрыва крестообразной связки колена

14 июля 2021, 08:13
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард успешно перенес операцию после частичного разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает официальный сайт НБА.

Сроки восстановления 30-летнего американца неизвестны.

Леонард получил травму колена в четвертом матче серии второго раунда плей-офф против «Юты» и пропустил остаток плей-офф. «Клипперс» уступили «Джаз» в серии со счетом 2-4.

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/clippers/news/kawhi-leonard-medical-update

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Иван Торопцев все материалы автора

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