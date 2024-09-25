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Кавай Леонард перенес операцию на колене

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард перенес операцию на колене, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Сроки восстановления баскетболиста неизвестны, но в клубе настроены оптимистично по этому поводу. По данным источника, 33-летний американец будет проходить предсезонную подготовку по индивидуальной программе.

Леонард выступает за «Клипперс» с 2019 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 68 матчах, набирая в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за игру.

БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
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