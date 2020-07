Кавай Леонард: «Неважно, есть ли какие-либо заявления на наших игровых майках. Нужно заниматься делом»

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард объяснил, почему не станет наносить на свою игровую майку какой-либо лозунг.

— Мы уже имели с этим дело, мы помогали нашим сообществам, — приводит Sports Illustrated слова Леонарда. — Я просто продолжу делать то же самое, что и делал до этого — помогать обществу, помогать людям получать знания. Неважно, есть ли у нас какие-либо заявления на игровых майках, нужно просто заниматься делом.

Ранее НБА разрешила игрокам нанести лозунг вместо фамилии на игровых майках во время рестарта сезона-19/20 в Орландо. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс также заявил, что не собирается наносить на майку ни один из лозунгов.

Лига и профсоюз игроков составили список заявлений, которые можно нанести на майки: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can't Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Su Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform; Mentor.