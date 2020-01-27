Кавай Леонард: «История Лос-Анджелеса неразрывно связана с Коби Брайантом»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу гибели легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Невозможно описать словами то влияние, которое Коби оказывал на всех вокруг, выходя на площадку, — приводит ClutchPoints слова Леонарда. — Мы — команда из Лос-Анджелеса, история этого города неразрывно связана с Коби, очень жаль, что все так произошло. Я знал его лично, думаю, он бы хотел, чтобы я вышел сегодня на паркет, играл и чувствовал себя хорошо.

Kawhi played for Kobe today: «Knowing him personally, I know he'd want me to come out here and try to ball and still just be great ... Words can't explain his impact he had on this floor.» pic.twitter.com/NAks6AMe29 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2020

Леонард набрал 31 очко, 14 подборов и 7 ассистов в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо» (112:97). В начале встречи баскетболисты «Клипперс» и «Мэджик» сначала нарушили правило 24 секунд, а затем правило 8 секунд, отдав дань памяти Коби Брайанту, выступавшему в лиге под номерами «8» и «24».