Кавай Леонард: «Хочу поблагодарить Коби Брайанта за все, что он сделал для меня»

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард после матча звезд НБА сказал, что он благодарен Коби Брайанту. Кавай признан самым ценным игроком матча и первым получил награду, названную в честь Коби.

— У меня просто нет слов, — сказал игрок после завершения матча. — Я хочу поблагодарить Коби за все, что он сделал для меня. За все долгие разговоры и тренировки. Спасибо. Это для него.

Clippers' Kawhi Leonard on winning the first ever Kobe Bryant MVP award — «Words can't even explain... I want to thank Kobe for everything he's done for me . All the long talks and workouts. Thank you. This one is for him.»#NBAAllStar pic.twitter.com/fpO0OEhQUx — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 17, 2020

Команда Леброна Джеймса обыграла команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155. Кавай Леонард стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.