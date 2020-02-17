Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Кавай Леонард: «Хочу поблагодарить Коби Брайанта за все, что он сделал для меня»

08:26
Теги:

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард после матча звезд НБА сказал, что он благодарен Коби Брайанту. Кавай признан самым ценным игроком матча и первым получил награду, названную в честь Коби.

— У меня просто нет слов, — сказал игрок после завершения матча. — Я хочу поблагодарить Коби за все, что он сделал для меня. За все долгие разговоры и тренировки. Спасибо. Это для него.

Команда Леброна Джеймса обыграла команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155. Кавай Леонард стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир