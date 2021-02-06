Карточку с автографом Джордана продали за почти полтора миллиона долларов

В США на аукционе Heritage коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана за рекордные 1,44 миллиона долларов, информирует TMZ Sports 5 февраля. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Карточка сохранилась в хорошем состоянии, хотя и была выпущена довольно давно — в 1997 году в количестве 23 штук. На ней изображена часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд НБА 1992 года.

Напомним, что несколько месяцев назад карточка с Джорданом была продана за 915 тысяч долларов, что было рекордом до настоящего времени.

57-летний Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Также он дважды выигрывал Олимпиаду — в 1984 и 1992 годах.