Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Картер-Уильямс пропустит начало нового сезона в НБА

03:26

Разыгрываюзий защитник «Орландо» Майкл Картер-Уильямс перенес операцию на голеностопном суставе левой ноги. Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летнему американцу удалили осколок кости и восстановили связку.

Точная дата возвращения игрока будет зависеть от хода курса реабилитации. Тем не менее, Картер-Уильямс точно пропустит начало нового сезона в НБА.

В прошлом сезоне Картер-Уильямс сыграл в 31 матче, набирая в среднем по 8,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Безупречный вратарь и дикий промах Захави вывели «Бенфику» в Лигу чемпионов. У Карасева в Будапеште удаление и пенальти
Интервью Павла Мамаева с Нобелем Арустамяном: когда и где смотреть
«Это унизительный позор». Реакция соцсетей на интервью Мамаева на «Матч ТВ»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд