Карри вышел на второе место по трехочковым в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на вторую строчку по количеству точных трехочковых в истории НБА.

32-летний американец реализовал свой 2 561-й бросок из-за дуги в карьере в матче регулярного чемпионата против «Юты» (87:56, третья четверть) и опередил Реджи Миллера (2 560).

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 2nd on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/OuduIRyoqz — NBA (@NBA) January 24, 2021

Лидером по количеству точных трехочковых в НБА является Рэй Аллен. На его счету 2 973 попадания.