Карри вышел на второе место по трехочковым в истории НБА
06:28
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на вторую строчку по количеству точных трехочковых в истории НБА.
32-летний американец реализовал свой 2 561-й бросок из-за дуги в карьере в матче регулярного чемпионата против «Юты» (87:56, третья четверть) и опередил Реджи Миллера (2 560).
Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for moving up to 2nd on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/OuduIRyoqz— NBA (@NBA) January 24, 2021
Лидером по количеству точных трехочковых в НБА является Рэй Аллен. На его счету 2 973 попадания.
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