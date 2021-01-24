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Карри вышел на второе место по трехочковым в истории НБА

06:28
Стефен Карри. Фото USA Today Sports
Стефен Карри. Фото USA Today Sports

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на вторую строчку по количеству точных трехочковых в истории НБА.

32-летний американец реализовал свой 2 561-й бросок из-за дуги в карьере в матче регулярного чемпионата против «Юты» (87:56, третья четверть) и опередил Реджи Миллера (2 560).

Лидером по количеству точных трехочковых в НБА является Рэй Аллен. На его счету 2 973 попадания.

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