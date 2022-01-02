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Карри установил новый рекорд НБА по трехочковым

11:30
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри установил рекорд НБА. Он реализовал 6 трехочковых бросков в сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Юты» (123:116).

Таким образом, Карри в 158-м матче подряд реализовал хотя бы один бросок из-за дуги. Он превзошел собственное достижение, установленное с 2014 по 2016 год.

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Евгений Козинов все материалы автора
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