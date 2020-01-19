«Карри, твой ход!» Игрок в американский футбол забил баскетбольный мяч ногой в кольцо из туннеля

Игрок в американский футбол Томми Томпсон продемонстрировал эффектный трюк на баскетбольной арене «Голден Стэйт». Футболист «Сан-Хосе Эртквейкс» направил мяч в кольцо ударом ногой из подтрибунного туннеля.

«Твой ход, Стефен Карри!» — написал Томпсон в Instagram.

Игрок напомнил о традиции Карри перед матчами бросать мяч из тоннеля, что он всегда делал на «Оракл Арене». Однако после переезда на новую арену от традиции пришлось отказаться из-за неудобного расположения туннеля. Томпсон показал, что забить из него возможно, причем даже ударом ногой.