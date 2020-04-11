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Карри считает, что может набрать 60 очков в любом матче НБА

07:41
Стефен Карри. Фото NBA
Стефен Карри. Фото NBA
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в пряом эфире Instagram заявил, что способен набрать 60 очков в марте против любого клуба в НБА. Его бывший одноклубник Джавейл Макги, с которым он вел трансляцию, отметил, что не ожидал такого ответа.

Напомним, индивидуальным рекордом Карри являются 54 очка в проигранном матче против «Нью-Йорка» 27 февраля 2013 года.

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