Карри считает, что может набрать 60 очков в любом матче НБА
07:41
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в пряом эфире Instagram заявил, что способен набрать 60 очков в марте против любого клуба в НБА. Его бывший одноклубник Джавейл Макги, с которым он вел трансляцию, отметил, что не ожидал такого ответа.
Напомним, индивидуальным рекордом Карри являются 54 очка в проигранном матче против «Нью-Йорка» 27 февраля 2013 года.
Steph's confident he can drop a 60-piece on anybody ?— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2020
(via @NBA) pic.twitter.com/xHkJcvSOu7