Карри рассказал, как его неверное решение в 2016 году стоило "Голден Стэйту" чемпионства

Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри считает себя виноватым в поражении от "Кливленд Кавальерс" в финале 2016 года. По его мнению, решающим стал неточный бросок через Кевина Лава.

– Я подумал, что мне нужно немного пространства и начал спешить, - цитирует ESPN Карри. - Смотрю назад и думаю, что мог бы легко обойти Лава и набрать два очка. Затем могли бы отзащищаться, а в следующей атаке я мог бы совершить еще один бросок. Могли выиграть еще один титул, но вместо этого я решил совершить "геройский" бросок. Это стоило нам чемпионства.