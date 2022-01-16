Карри пропустит матч против «Миннесоты»

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри точно пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты», который пройдет завтра, 17 января, информирует The Athletic.

Как отмечается, у него болит правая рука из-за повреждения, полученного в матче с «Чикаго» (138:96).

Попустит ли Карри только одну встречу или больше, пока неизвестно.

Напомним, что баскетболист трижды становился чемпионом НБА. Кроме того, он двукратный MVP лиги и шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА.