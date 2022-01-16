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Сегодня, 12:10

Карри пропустит матч против «Миннесоты»

Роман Шишов
Корреспондент

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри точно пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты», который пройдет завтра, 17 января, информирует The Athletic.

Как отмечается, у него болит правая рука из-за повреждения, полученного в матче с «Чикаго» (138:96).

Попустит ли Карри только одну встречу или больше, пока неизвестно.

Напомним, что баскетболист трижды становился чемпионом НБА. Кроме того, он двукратный MVP лиги и шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Стефен Карри
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