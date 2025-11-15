Карри повторил рекорд результативности Джордана

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри сравнялся с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом по числу игр с 40 или более очками после 30 лет.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (109:108) 37-летний Карри набрал 49 очков. Это позволило ему сравняться с Джорданом по числу игр с 40 или более очками после 30 лет. Теперь у них по 44 таких встречи в истории НБА, что является рекордом лиги.

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в Западной конференции НБА.