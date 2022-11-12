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12 ноября, 09:23

Карри повторил достижение Майкла Джордана 20-летней давности

Иван Торопцев
Корреспондент
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Стефен Карри.
Фото USA Today Sports

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана 20-летней давности.

Карри стал самым возрастным баскетболистом НБА с 2002 года, которому удалось набрать 40 очков в двух матчах подряд. До него это удавалось Джордану, который на тот момент выступал за «Вашингтон».

Также Карри стал пятым игроком в истории лиги, набравшим 40 очков в двух встречах подряд в возрасте 34 лет или старше. До него это делали Бернард Кинг, Хаким Оладжувон, Коби Брайант и Майкл Джордан.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Майкл Джордан
Стефен Карри
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