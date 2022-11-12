Карри повторил достижение Майкла Джордана 20-летней давности

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана 20-летней давности.

Карри стал самым возрастным баскетболистом НБА с 2002 года, которому удалось набрать 40 очков в двух матчах подряд. До него это удавалось Джордану, который на тот момент выступал за «Вашингтон».

Также Карри стал пятым игроком в истории лиги, набравшим 40 очков в двух встречах подряд в возрасте 34 лет или старше. До него это делали Бернард Кинг, Хаким Оладжувон, Коби Брайант и Майкл Джордан.