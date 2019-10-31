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Карри получил перелом левой руки. Видео

08:27
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Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Финиксом» (110:121) получил тяжелую травму. Эпизод произошел в третьей четверти. Защитник пошел в проход, под него подставился Арон Бэйнс, который хотел заработать фол в нападении. Он упал на левую руку Карри. Фол получил игрок «Санс», а Стефен из-за болевых ощущений не смог исполнить штрафные броски.

В составе «Голден Стэйт» уже травмированы Клэй Томпсон и Кевон Луни. Восстановление Клэя ожидается к началу весны следующего года.

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

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