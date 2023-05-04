Карри первым в истории НБА реализовал 600 трехочковых бросков в плей-офф

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри преодолел отметку в 600 реализованных трехочковых бросков в плей-офф НБА.

В первом матче второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (112:117) 35-летний американец 6 раз забросил из-за дуги (при 13 попытках). Теперь на его счету 601 трехочковый в играх на выбывание.

Карри является рекордсменом по этому показателю в истории НБА. Вторым идет его одноклубник Клэй Томпсон (483), а замыкает тройку Леброн Джеймс из «Лейкерс» (441).