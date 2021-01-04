Карри обновил личный рекорд результативности и повторил рекорд «Голден Стэйт» 46-летней давности

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обновил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 62 очка в игре регулярного чемпионата НБА против «Портленда» (137:122).

Помимо этого, американец повторил рекорд результативности своего клуба. Карри стал первым баскетболистом «Голден Стэйт» за 46 лет, набравшим более 62 или более очка в одном матче. В последний раз это удавалось Рику Бэрри (64 очка, 1974 год).

Stephen Curry is the first @Warriors player to score 62+ points since Rick Barry (64 points) on March 26, 1974. @EliasSports pic.twitter.com/cwKrqB6plr — NBA History (@NBAHistory) January 4, 2021

«Голден Стэйт» занимает 9-е место в таблице западной конференции, на счету «Уорриорз» 3 победы и 3 поражения.