Карри о возвращении Богута: "Это словно привет из прошлого"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри прокомментировал возвращение в команду австралийского центрового Эндрю Богута.

– Это здорово и одновременно странно, словно привет из прошлого, – цитирует Карри The Athletic. – Этот парень долго играл за нас, он знает нашу систему. Он принимал участие в том важном сезоне, когда мы стали чемпионами. Уверен, он сможет нам помочь.

Контракт с австралийцем будет подписан до конца сезона. Перед этим 34-летний баскетболист должен получить разрешение ФИБА и решить вопросы с визой.

Богут был выбран "Милуоки" под первым общим номером драфта в 2005 году. В 2015 году в составе "Голден Стэйт" центровой стал чемпионом НБА.