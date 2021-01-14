Карри назвал «сумасшедшим» обмен Хардена в «Бруклин»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал обмен атакующего защитника Джеймса Хардена из «Хьюстона» в «Бруклин».

«Просто с ума сойти. Учитывая обмены, которые происходили в последние 4-6 лет, сложно удивляться чему-то в этой лиге, но то, что произошло сейчас — сумасшедший момент. Расклад сил в лиге изменился мгновенно. Раньше Кевин Дюрант играл в нашей команде, а теперь будет выступать вместе с Кайри Ирвингом и Харденом. Будет интересно посмотреть на них», — приводит NBC слова Карри.

Минувшей ночью стало известно об обмене Хардена из «Хьюстона» в «Бруклин». В сделке были задействованы «Индиана» и «Бруклин». В результате сделки «Рокетс» получили Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, а также 3 пика 1-го раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы), пик 1-го раунда «Милуоки» (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с «Бруклином» (2021, 2023, 2025, 2027 годы).

Суперсделка в НБА: Харден перейдет в «Бруклин»