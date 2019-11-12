Карри надеется вернуться после перелома руки в начале весны

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри выразил надежду вернуться на площадку в начале весны. Лидер «Уорриорз» сломал руку 31 октября в игре с «Финиксом» (110:121). Ранее сообщалось, что он может пропустить остаток сезона.

— Я определенно хочу вернуться в этом сезоне и надеюсь выйти на площадку в начале весны, — цитирует AP Карри. — Главной проблемой на раннем этапе реабилитации будет распухание. Мне нужно воспользоваться шансами и как можно быстрее вернуть мобильность руки.