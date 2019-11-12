Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Карри надеется вернуться после перелома руки в начале весны

17:52

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри выразил надежду вернуться на площадку в начале весны. Лидер «Уорриорз» сломал руку 31 октября в игре с «Финиксом» (110:121). Ранее сообщалось, что он может пропустить остаток сезона.

— Я определенно хочу вернуться в этом сезоне и надеюсь выйти на площадку в начале весны, — цитирует AP Карри. — Главной проблемой на раннем этапе реабилитации будет распухание. Мне нужно воспользоваться шансами и как можно быстрее вернуть мобильность руки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир